В ЕНПФ журналисты запросили размер пенсии Нурсултана Назарбаева

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Редакция BaigeNews.kz обратилась с официальным запросом в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с просьбой предоставить данные о ежемесячной пенсии бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Напомним, что хоть он и лишился статуса «Елбасы», на него распространяются общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона «О президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов Республики.
В законе говорится, что экс-президент Республики, его честь и достоинство неприкосновенны. А также, что обеспечение, обслуживание и охрана экс-президента Республики осуществляются за счёт государства.
Таким образом Нурсултану Назарбаеву, как бывшему главе государства, пожизненно:
1. устанавливается пенсия в размере восьмидесяти процентов от должностного оклада президента Республики. При этом пенсия экс-президента Республики, установленная на условиях настоящего Конституционного закона, повышается с учетом роста должностного оклада президента Республики;
2. предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатные проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Однако в ЕНПФ отказались предоставлять данные о пенсии Назабаева, сославшись на «тайну пенсионных накоплений»:
«В соответствии с п.1 ст. 57 Закона («О пенсионном обеспечении в РК») запрашиваемые вашей редакцией сведения в части пенсионных выплат из ЕНПФ относятся к тайне пенсионных накоплений, поскольку затрагивают информацию о движении средств на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) и могут быть раскрыты только в предусмотренных законом случаях. Запрос СМИ к таким случаям не относится», — ответила заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Егеубаева С.
Напомним, 13го января на совместном заседании палат парламента депутаты в двух чтениях приняли законопроект об утрате Конституционного закона «О статусе первого Президента Республики Казахстан — Елбасы».