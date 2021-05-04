В фальсификации обвиняют полицейских костанайские владельцы магазинов «у дома»

В палату предпринимателей Костанайской области поступило коллективное обращение от 900 владельцев продуктовых магазинов. Бизнесмены жалуются на полицейских, которые используют подставных, чтобы уличить их в незаконной продаже спиртного, а в случае неудачи даже подтасовывают факты. Проблему разбирали на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.

В 2020 году по статье 200 КоАП РК «Нарушение требований законодательства РК по реализации алкогольной продукции» было привлечено к ответственности 436 лиц, при этом в отношении 118 лиц административные дела были прекращены. В этом году наказания избежали 27 предпринимателей из 124. То есть в четверти случаев правонарушения не подтверждаются. В число без вины виноватых вошла ИП Елена Попова, которая потратила много сил, нервов и времени, чтобы доказать свою правоту в суде.

«10 февраля полицейские зашли в магазин, предъявили коньяк, который мы якобы продали несовершеннолетнему. Продавец объяснила, что у нас в продаже такого нет. При мне протокол не составлялся, однако документы были направлены в суд. Пришлось нанять адвоката. Уже в процессе разбирательств выяснилось, что использовали подставное лицо – курсанта академии МВД, который якобы купил этот коньяк. Понятыми были сами работники Южного отдела полиции, свидетелями – условно осужденные, которые отмечаются в Южном отделе», — рассказала предпринимательница.

Один в один ситуация произошла с Айной Нургалиевой – к ней нагрянули в тот же день и тем же составом. От штрафа предпринимательнице также удалось отбиться только в суде.

«Именно по таким делам в палату предпринимателей поступило коллективное обращение владельце продуктовых магазинов. По их словам, в постановочных сценах участвуют лица, находящиеся в зависимости от полицейских. Ранее мы разбирались с ситуацией, когда судом было установлено, что сотрудники полиции воспользовались тем, что несовершеннолетняя находилась в полицейском участке, передали ей деньги и отправили в магазин для приобретения сигарет и спиртного. По результатам было проведено служебное расследование, сотрудники полиции были строго предупреждены, но к ответственности привлечены так и не были», — выступил с докладом начальник отдела Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

Интересно, что такие полицейские рейды законодательно никак не регулируются, то есть они не считаются проверками. Соответственно, и сведений о них в открытом доступе нет. Многие предприниматели считают, что сотрудники правопорядка проверяют одних и тех же, закрывая глаза на незаконную работу других.

«В городе есть несколько торговых точек, в которых алкоголь можно приобрести круглосуточно. И даже рядом с опорными пунктами такие магазины есть, молодежь их отлично знает. Почему так происходит? Необходимо предоставить предпринимателям равные условия для работы», — поддерживает предпринимателей представитель бизнес-омбудсмена в Костанайской области Самат Садвакасов.

Провокация или нет, а факт продажи несовершеннолетнему или в неположенное время в любом случае является правонарушением. И несет за него ответственность не кто иной как предприниматель, который платит штраф и лишается лицензии. Хозяева магазинов считают это несправедливым, так как они физически не могут постоянно контролировать продавцов.

«Полагаем, что такая практика подлежит изменению. С одной бутылки проданного пива ИП зарабатывает 30-40 тенге, а убытки в случае выявления правонарушения могут составить выше 400 000 тенге – это выплата штрафа плюс приобретение новой лицензии. Как видите, это невыгодно. У магазинов у дома нет такой проходимости, чтобы доход от незаконной продажи покрыл убытки. То есть сами ИП не пойдут на нарушение закона в отличие от продавцов. Также мы считаем, что необходимо ввести административную ответственность покупателям, которые приобретают алкогольные напитки в неположенное время. Только так можно достичь цели, которую преследует государство в данном случае», — выступил представитель предпринимателей юрисконсульт ЖасланБайбазаров.

У полицейских – своя правда. Как пояснил начальник местной полицейской службы ЖенисБисембаев, львиная доля всех преступлений и правонарушений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую спиртное они покупают в темное время суток из-под полы.

«По каждому поступающему частному определению и жалобам предпринимателей нами проводится служебная проверка с привлечением виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. В частности, по делу ИП Поповой мы уволили сотрудника полиции из органов. Впредь подобные факты будут жестко пресекаться. В случае, если вы столкнулись с подобным фактом, вы можете позвонить в Палату предпринимателей, на номер 102 или на телефон доверия Управления собственной безопасности 54-42-47», — отметил ЖенисБисембаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.