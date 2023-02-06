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В Фонд медстрахования поступило 24 тысячи жалоб за год. Чем недовольны казахстанцы

Фото из открытых источничков

В Фонд социального медицинского страхования за прошедший год поступило 24 тысячи жалоб, сообщает пресс-служба фонда.

По сравнению с 2021 годом количество жалоб выросло на 35%. Почти половина жалоб приходится на Алматы, Астану и Карагандинскую область, передает informburo.kz

Чаще всего граждане жалуются на:

  • некачественное оказание медпомощи (32,6%);
  • отказ в предоставлении медпомощи (19%);
  • долгое ожидание медицинской помощи (5,8%);
  • отказ в обеспечении лекарственными средствами (4,8%);
  • нарушение этики и деонтологии (4%);
  • недостоверную информацию в информационных системах медорганизации (3,2%).
    Также пациенты сталкиваются с грубым отношением медперсонала, неправомерным требованием статуса застрахованного на получение медпомощи, которая входит в ГОБМП.

В фонде напомнили, что по каждой жалобе проводится внеплановый мониторинг, по итогам которого применяются штрафные санкции при подтверждении нарушений. Для обращения в фонд или подачи жалобы, можно позвонить на номер 1406, посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, на официальном сайте, либо через Telegram-бот.

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