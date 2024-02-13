В футболке с вшитой микрокамерой. В спецЦОНах аннулированы результаты теоретических экзаменов

159 гражданам аннулировали теоретический экзамен. Это результат с 16 октября. Именно тогда в Казахстане была внедрена новая система для сдачи теоретического экзамена. Она позволяет вести видеонаблюдение за услугополучателем, считывать движения, фиксировать посторонние шумы, отслеживать речь. Благодаря ей удалось выявить нарушения в ряде регионов.

Недобросовестная сдача экзамена наиболее часто наблюдалась в Шымкенте – 76 раз, Туркестанской области – 58 и в Алматы — 28. При этом кандидаты в водители использовали микронаушники, камеры, устройства удаленного доступа и помощь посторонних лиц.

Так, в Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой. Система ПДД 3.0 распознала мигание лампочки на одежде услугополучателей и передала сигнал сотрудникам Госкорпорации о возможных нарушениях. В последствие данные граждане были отстранены от тестирования, их результаты – аннулированы. Согласно утвержденных Правил сдать экзамен они смогут только через три месяца.

«Госкорпорация уделяет особое внимание прозрачности сдачи экзаменов в специализированных центрах обслуживания населения. Для нас, в первую очередь, важно чтобы водительские права получали граждане, знающие правила дорожного движения и освоившие навыки вождения. Система ПДД 3.0 была создана для надлежащего контроля и недопущения возможных фактов коррупции», — отметил Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Кроме этого, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» на постоянной основе проводит мероприятия по пресечению правонарушений среди сотрудников.Информация по всем выявленным фактам направляется в правоохранительные органы. Так, в 2023 году было передано 58 дел. Среди них – материалы о незаконной выдаче водительских удостоверений в Таразе, которые были переданы в правоохранительные органы сотрудниками внутренней безопасности Госкорпорации 13 сентября 2023 года. Напомним, что вчера УБОП провело изъятие вещественных доказательств.

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