По информации акимата Карасуского района на объездной автодороге, ведущей к селу Новоселовка Карасуского района, которая обслуживается подрядной организацией «Евро Жоба», 31 мая и 1 июня был зафиксирован перелив воды, вызванный засором водоотводных труб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента общественного развития области.
Проблема была своевременно устранена. Проведены работы по расчистке труб, что позволило восстановить нормальное движение автотранспорта.
Как поясняет акимат Карасуского района, это установка водопропускных труб (тюбингов). В настоящее время работы временно приостановлены в связи с посевной кампанией. После завершения посевных работ планируется направить водный поток через установленные водопропускные трубы и продолжить строительные мероприятия.
Ситуация находится под контролем.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.