По информации акимата Карасуского района на объездной автодороге, ведущей к селу Новоселовка Карасуского района, которая обслуживается подрядной организацией «Евро Жоба», 31 мая и 1 июня был зафиксирован перелив воды, вызванный засором водоотводных труб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента общественного развития области.

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Проблема была своевременно устранена. Проведены работы по расчистке труб, что позволило восстановить нормальное движение автотранспорта.

Как поясняет акимат Карасуского района, это установка водопропускных труб (тюбингов). В настоящее время работы временно приостановлены в связи с посевной кампанией. После завершения посевных работ планируется направить водный поток через установленные водопропускные трубы и продолжить строительные мероприятия.

Ситуация находится под контролем.

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