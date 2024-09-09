В городах и районах Костанайской области назначены прокуроры

Приказом Генерального прокурора от 6 сентября 2024 года произведено назначение руководителей ряда городских и районных прокуратур Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Прокурором города Рудного назначен старший советник юстиции Успанов Мурат Темиртасулы.

Успанов М.Т., 1978 г.р., уроженец Октябрьского района Тургайской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Наурзумского района.

Последовательно занимал должности в органах прокуратуры, в том числе руководящие: заместитель начальника Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Костанайской области (2014-2015 годы), заместитель прокурора города Лисаковск (2016-2017 годы), заместитель прокурора города Костанай (2017-2018 годы), прокурор Амангельдинского района (2018-2019 годы), прокурор города Аркалыка (2019-2024 годы). Стаж работы — 20 лет.

Прокурором города Лисаковска назначен старший советник юстиции Абдильдин Акбар Айжанович.

Абдильдин А.А., 1976 г.р., уроженец Амангельдинского района, Тургайской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора г.Рудного.

В разное время занимал различные должности в правоохранительных органах Республики Казахстан, работал в Генеральной прокуратуре (2003-2011 годы), в Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2013-2014 годы), в Главной военной прокуратуре (2014-2022 годы).

До настоящего назначения работал прокурором города Рудного (2022-2024 годы). Стаж работы в органах прокуратуры более 22 лет.

Прокурором Карасуского района назначен старший советник юстиции Шуакпаев Ермек Булатович.

Шуакпаев Е.Б., 1980 г.р., уроженец Житикаринского района, Костанайской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2002 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Алтынсаринского района.

Последовательно занимал должности в органах прокуратуры, в том числе руководящие старшего помощника прокурора области — руководителя Группы по кадровой работе (2010-2013 годы), прокурора Житикаринского района (2013-2018 годы), прокурора г. Лисаковска (2018 – 2024 годы).

Стаж работы в органах прокуратуры более 22 лет.

Прокурором Сарыкольского района назначен советник юстиции Сундетов Ерлан Балташевич.

Сундетов Е.Б., 1979 г.р., уроженец Наурзумского района, Костанайской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Карасуского района.

Последовательно занимал должности в органах прокуратуры, в том числе руководящие: начальника отдела прокуратуры г. Костанай (2009 годы), старшего помощника прокурора области (2009-2013 годы), старшего помощника прокурора области Группы аналитики уголовного преследования (2018-2019 годы), прокурора Жангельдинского района (2019-2024 годы).

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