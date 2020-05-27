В городах и районе Костанайской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

COVID-2019 в Казахстане
9304 - зарегистрированно
4669 - выздоровевших
37 - летальных случаев
131 - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Из четырех инфицированных – три женщины и один мужчина. Возраст пациентов от 23 до 83 лет. Являются жителями города Житикара, Костанай и Карабалыкского района.
Все являются близкими контактными с ранее выявленными пациентами.
По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционные стационары области.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 26.05.2020 года в области выявлен 131 человек с инфекцией COVID-19.