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В городах и районе Костанайской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

COVID-2019 в Казахстане

9304 - зарегистрированно

4669 - выздоровевших

37 - летальных случаев

131 - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе. 

Из четырех инфицированных – три женщины и один мужчина. Возраст пациентов от 23 до 83 лет. Являются жителями города Житикара, Костанай и Карабалыкского района.
Все являются близкими контактными с ранее выявленными пациентами.

По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционные стационары области.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 26.05.2020 года в области выявлен 131 человек с инфекцией COVID-19.

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