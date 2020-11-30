В Тобыле открыли новый детский сад

У жителей города Тобыл появилось несколько поводов для радости. Во-первых, в городе появился новый детский сад на 120 мест, так что очередность в дошкольные учреждения удалось сократить. Во-вторых, в школе №1, которая была построена больше полувека назад, провели долгожданный капитальный ремонт, передает alau.kz

В городе Тобыл открылся новый детский сад. Радостное для местных жителей событие приурочили к празднованию Дня Первого Президента. Сад построен за счет частных инвестиций, и по сути является не государственным. Но родители будут оплачивать только за питание детей — это от 12 до 13 тысяч тенге в месяц. Остальные расходы берет на себя государство. Сад рассчитан на детей от 2 до 6 лет.

«Просторный, оборудованный по всем современным требованиям детский сад будут посещать 120 дошколят. Здесь дошколята получат полноценное воспитание и развитие. Также мы надеемся на сотрудничество с родителями, ведь они наши единомышленники», — рассказала заведующая детским садом«BKKINDER» Наталья Показанова.

Идея создать здесь детский сад пришла учредителю строительной фирмы, которая в прошлом году занималась реконструкцией здания, которое пустовало. Кстати, раньше здесь была больница. Обошлось подрядчику строительство сада в 95 млн тенге.

«Нам пришла идея сделать какой-нибудь социально-значимый проект именно для жителей города Тобыл. И по согласованию с акиматом, в общем они подсказали нам, что имеется большая очередность в детских садах, а детских садов самих не хватает. И поэтому мы решили детский сад открыть», — пояснил учредитель ТОО «Строй-Хаус» Армантай Абилов.

А в очереди в дошкольные организации здесь стоят 482 ребенка. Открытие нового сада позволит снизить очередность на 25 процентов. В новом детском саду предусмотрены игровые комнаты, спальни, медицинский блок и современный музыкальный зал. Естественно, вся мебель и оборудование — новые. Запись в него откроется завтра на сайте «Индиго», и попасть в него уже достаточно желающих.

«Этот детский сад находится рядом с домом, у нас тут много детей живет. Я очень рада его открытию. Здесь есть все и для развития, и для воспитания ребенка. Я уже подала заявление на зачисление сюда моего трехлетнего сына», — поделилась родительница Гаухар Исетова.

Повод для радости появился и у родителей, чьи дети ходят в школу. Здание средней школы №1 в городе ТОбыл, которое было построено еще в 1965 году, наконец-то обновилось. Более полувека в школе проводили только текущий ремонт, а ведь за это время и система отопления, и крыша, да и все строение обветшало. Капитальный ремонт провели в рамках дорожной карты занятости. Его теперь не узнать.

«Триллион тенге было выделено на республику и в нашей области за счет какой-то части этих денег мы смогли отремонтировать 133 объектов образования и у нас более 12 тысяч человек было трудоустроено в рамках программы занятости. Это является одной из мощнейших мер поддержки», — сказала заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Работы здесь подрядчик планирует завершить в декабре. И как только улучшится эпидемиологическая обстановка в регионе, то почти 900 детей смогут вернуться, можно сказать, в новую школу.

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