В городской школе детского творчества появится новая секция

В Костанайской городской школе детского творчества работает 24 секции для детей. Это дебаты, КВН, декоративно- прикладное искусство, танцы, пение и еще множество других. Но в октябре в школе ожидают открытия еще одного кружка, который объединит в себе краеведческое и туристическое направление, передает alau.kz

В 1963 году в нашем городе появилась новая школа — школа детского творчества. Здесь маленькие и более взрослые дети смогли найти себе занятие по душе. Школа существует и по сей день. Вот это стена почета, здесь кубки, медали, грамоты. Их с особым трепетом показывает руководитель ГШДТ во время презентации школы.

«Надо всегда раскрывать свои таланты. Быть первыми, а быть первыми научим мы. По духовому оркестру узнают нашу область. Также танцевальный коллектив «Алтынай» он знаком не только зрителю Костанайской области, но и на республике, потому что они являются неоднократными победителями международных конкурсов и фестивалей», — рассказала руководитель городской школы детского творчества Ляззат Баймусина.

Сейчас в городской школе детского творчества работают 24 секции. Несмотря на карантин и другие ограничения в школе продолжают занятия со своими воспитанниками 34 педагога. Работают дистанционно и в живую в группах до 15 человек.

«С одной стороны конечно очень тяжело, это большая нагрузка на педагогов, потому что даже работая в комбинированном формате и занимаясь в группах, вот ранее было до 5 человек. Педагог должен отрабатывать и с другими детьми в дистанционном формате, но нагрузка у него не изменилась она осталась прежней. То есть он практически дублировал свою работу», — пояснила директор регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена Петренко.

Руководитель школы уверена, увлечь здесь смогут любого ребенка. Для кого-то опытные учителя научат играть на домбре, кого-то в шахматы, а кого-то обучат вышиванию. Есть и пение, танцы, скалолазание, дебаты и еще множество всего. Но это не предел. В октябре появится еще одна секция — эковолонтерство. Уже есть желающие в ней заниматься. Кстати, появления этой секции в школе ждали давно, ведь дети смогут не только узнать что-то новое, но и немного попутешествовать.

«Мы очень горды, что в этом году открываем экологический кружок. Он будет включать в себя и туристическое направление, и краеведческое направление. То есть большую работу проделаем по эконаправлению нашей области», — указала Ляззат Баймусина.

Всего в школе детского творчества сегодня 1217 воспитанников, новеньких стало больше, чем в прошлом году. Но набор все еще продолжается. Любой желающий может записаться в понравившуюся секцию до октября.

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