Казахстанцев в июле 2025 года получат дополнительный выходной. Tengri Life подготовил удобный календарь, который поможет вам заранее спланировать свой досуг и не пропустить выходные.
В июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников — Дня столицы.
В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом «О праздниках», выходной день переносится на понедельник — 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5-го по 7 июля.
Пятидневная рабочая неделя:
5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) — выходные дни.
Шестидневная рабочая неделя:
5 июля (суббота) — рабочий день;
6 и 7 июля (воскресенье и понедельник) — выходные дни
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.