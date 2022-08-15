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В июле казахстанцы реже покупали жильё

inform.kz

Рынок жилья Казахстана возвращается к доажиотажному спросу — в июле казахстанцы заключили 30 393 сделки купли-продажи жилья. Это на 2 % меньше, чем в июне.

Снижение активности связано с отсутствием подпитки спроса в виде пенсионных денег. В период пенсионного ажиотажа в месяц оформлялось 40–60 тысяч сделок, максимум в 90 тысяч был зафиксирован в декабре 2021 года. После повышения порогов достаточности в апреле сделки просели.

По данным Бюро нацстатистики, отрицательная динамика в июле наблюдалась в 13 регионах из 17 (новые области пока не вошли в рейтинг).

Максимальное снижение зафиксировано в Павлодарской (—19.2 %), Алматинской (—17 %) и Атырауской (—13.8 %) областях.

В то же время в Нур-Султане (+14.1 %) и Алматы (+11.5 %) сделки растут второй месяц подряд.

Регион Июль За мес., % За год, %
РК 30 393 –2.0 –34.3
Акмолинская 1 415 –3.0 –27.2
Актюбинская 1 624 4.4 –39.8
Алматинская 2 127 –17.0 –34.6
Атырауская 949 –13.8 –57.4
ЗКО 1 089 7.5 –28.9
Жамбылская 1 004 –6.5 –32.6
Карагандинская 3 477 –9.3 –35.1
Костанайская 1 205 –0.2 –39.5
Кызылординская 783 –4.3 –45.0
Мангистауская 1 649 –5.3 –50.9
Павлодарская 907 –19.2 –45.5
СКО 619 –9.8 –30.1
Туркестанская 1 295 –2.4 –9.1
ВКО 1 709 –12.0 –37.7
Нур-Султан 4 391 14.1 –23.1
Алматы 4 915 11.5 –28.1
Шымкент 1 235 –5.9 –28.4

Наибольшее количество сделок в июле оформили:
— в Алматы — 4 915;
— Нур-Султане — 4 391;
— Карагандинской области — 3 477.
Наименьшее — в СКО (619), Кызылординской (783) и Павлодарской (907) областях.

Из 30 393 сделок 21 990 пришлось на квартиры, 8 403 — на частные дома.
Выбор покупателей чаще падал на двухкомнатные квартиры — 8 374 сделки от общего объёма.

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