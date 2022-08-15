В июле казахстанцы реже покупали жильё

inform.kz
Рынок жилья Казахстана возвращается к доажиотажному спросу — в июле казахстанцы заключили 30 393 сделки купли-продажи жилья. Это на 2 % меньше, чем в июне.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Снижение активности связано с отсутствием подпитки спроса в виде пенсионных денег. В период пенсионного ажиотажа в месяц оформлялось 40–60 тысяч сделок, максимум в 90 тысяч был зафиксирован в декабре 2021 года. После повышения порогов достаточности в апреле сделки просели.
По данным Бюро нацстатистики, отрицательная динамика в июле наблюдалась в 13 регионах из 17 (новые области пока не вошли в рейтинг).
Максимальное снижение зафиксировано в Павлодарской (—19.2 %), Алматинской (—17 %) и Атырауской (—13.8 %) областях.
В то же время в Нур-Султане (+14.1 %) и Алматы (+11.5 %) сделки растут второй месяц подряд.
|Регион
|Июль
|За мес., %
|За год, %
|РК
|30 393
|–2.0
|–34.3
|Акмолинская
|1 415
|–3.0
|–27.2
|Актюбинская
|1 624
|4.4
|–39.8
|Алматинская
|2 127
|–17.0
|–34.6
|Атырауская
|949
|–13.8
|–57.4
|ЗКО
|1 089
|7.5
|–28.9
|Жамбылская
|1 004
|–6.5
|–32.6
|Карагандинская
|3 477
|–9.3
|–35.1
|Костанайская
|1 205
|–0.2
|–39.5
|Кызылординская
|783
|–4.3
|–45.0
|Мангистауская
|1 649
|–5.3
|–50.9
|Павлодарская
|907
|–19.2
|–45.5
|СКО
|619
|–9.8
|–30.1
|Туркестанская
|1 295
|–2.4
|–9.1
|ВКО
|1 709
|–12.0
|–37.7
|Нур-Султан
|4 391
|14.1
|–23.1
|Алматы
|4 915
|11.5
|–28.1
|Шымкент
|1 235
|–5.9
|–28.4
Наибольшее количество сделок в июле оформили:
— в Алматы — 4 915;
— Нур-Султане — 4 391;
— Карагандинской области — 3 477.
Наименьшее — в СКО (619), Кызылординской (783) и Павлодарской (907) областях.
Из 30 393 сделок 21 990 пришлось на квартиры, 8 403 — на частные дома.
Выбор покупателей чаще падал на двухкомнатные квартиры — 8 374 сделки от общего объёма.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: