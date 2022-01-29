В Instagram произошел сбой

Большинство пользователей Instagram не могут войти в свои учетные записи. Проблемы наблюдаются в США, Канаде, России и Украине, сообщает zakon.kz.

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На проблемы в работе приложения пожаловались пользователи из США, Великобритании, Канады, России и Украины.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта, некоторые столкнулись с проблемами в приложении, в частности со входом в учетные записи.

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