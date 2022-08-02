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В «исторических» автобусах смогут проехать костанайцы

В преддверии празднования 143-летия города Костаная 5-6 и 12-13 августа с 18.00 до 21.00 часов по улицам города в рамках проекта «История моего города» будут работать празднично оформленные два экскурсионных двухэтажных автобуса.

Желающих принять участие в экскурсии, автобусы будут ожидать с 17.00 до 17.45 часов в Сити-центре (парковка возле областной прокуратуры).

Автобусы будут курсировать по двум маршрутам:

  • 1 маршрут: Сити-центр (парковка возле областной прокуратуры) – Набережная (по улице Гашека) и обратно;
  • 2 маршрут: Сити-центр (парковка возле областной прокуратуры) – Жастар сарайы и обратно.

В автобусах будут установлены экраны демонстрирующие фильм об истории и развитии города Костаная, фотографии с видами старого города.

Проезд бесплатный.

Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории основания, социально-экономическом и культурном развитии нашего города. Участники экскурсии узнают интересные факты из истории города Костаная, примут участие в викторинах и конкурсах.

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