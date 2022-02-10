В Якутии задержан преступник, разыскиваемый костанайскими полицейскими

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Сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области в августе прошлого года в межгосударственный розыск был объявлен 32-летний житель города Лисаковск.
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Мужчина избил своего знакомого на даче. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.
В день совершения преступления подозреваемый пересек границу с РФ и скрылся. Полицией было начато досудебное расследование по статье 106 ч 2 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и избрана мера пресечения в виде ареста.
«Ориентировка о розыске преступника была направлена российским коллегам. Шел постоянный обмен информацией в рамках соглашения по приграничному сотрудничеству, — отметил начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Мейрам Базарбаев.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Республики Саха (Якутия) в городе Алдан.
В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в рамках Минской конвенции.
С начала года сотрудниками криминальной полиции ДП Костанайской области задержано 5 уголовных преступников, которые скрылись от суда и следствия. Полицейскими установлено 20 без вести пропавших лиц.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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