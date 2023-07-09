В Японии разработали препарат, способный восстанавливать потерянные зубы

Исследователи из Японии создали препарат, который способен восстановить отсутствующие зубы у взрослых людей. Но действовать он сможет в случае заболеваний, а не механических факторов потери, пишет DailyMail.

Ученые успешно провели испытания на грызунах. Как показали результаты, препарат помог мышам и хорькам восстановить зубы. Испытание на людях ученые намерены начать в 2024 году.

Планируется, что препарат принимать массово люди смогут начать уже в 2030 году.