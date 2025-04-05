Возгорание началось на территории степи Б. Майлина, вблизи границы с Аулиекольским районом Костанайской области, сообщает пресс-служба ДЧС области.
В условиях сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС.
В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд. Проведено аэровизуальное обследование с вертолета.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер.
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