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В этом году 50, в следующем 100 квартир. Кому выдадут жильё в Костанайской области?

Фото пресс-службы акима области

 

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел совещание по реализации программы «Жас шаңырақ», сообщает пресс-служба акима Костанайкой области.

8 июля  была разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению молодежной жилищной программы. 24 августе планируется подписать Соглашение о сотрудничестве в рамках Программы льготного кредитования молодежи областного центра «Жас шаңырақ» на 2022 год и акиматом города будет создано комиссия по рассмотрению поступающих заявок от очередников.

«Необходимо отметить, что программа льготного кредитования для молодежи позволит, уже в текущем году, обеспечить жильем порядка 50 молодых семей. На следующий год планируется увеличить до 100 квартир», — отметил глава региона Архимед Мухамбетов.

Для претендентов на участие обязательными условиями являются наличие постоянной регистрации в городе Костанай не менее 2 лет, наличие стажа работы не менее 1 года на территории города в востребованных отраслях.

У претендента и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье на праве собственности и факты отчуждения в течение последних 5 лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории РК, за исключением: доли в недвижимости, полученной Участником программы или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование. Заявитель не имеет права отчуждения приобретаемого жилья в течение последующих 5 лет.

Доход за последние 6 месяцев на одного члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимумов.

В программе может участвовать только один из супругов.

При разработке программы был изучен опыт реализации жилищных программ для молодежи в городах Нур-Султан, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях. Наша область является 5 регионом которая реализует данную программу.

 

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