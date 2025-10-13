После аномального снегопада 29 сентября уборочная кампания в регионе идёт с небольшой задержкой, однако показатели по валу остаются высокими. В отдельных хозяйствах Федоровского района урожайность зерновых достигает до 30 ц/га, сообщают аграрии и региональные власти. При этом крупные элеваторы в основном принимают зерно 4-го класса, что отражается на конечной цене.
Кумар Аксакалов, аким Костанайской области:
«В этом году вообще грех жаловаться… У абсолютного большинства хозяйств есть возможность закрыть накопленные долги. 2023–2024 годы были сложными — дождь, засуха. В этом сезоне большинство крестьян выйдут на плюсовой баланс.»
Урожай и погода: кратковременная пауза, затем — в работу
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил поля Костанайской области, чтобы оценить последствия осадков и состояние посевов. По словам фермеров, резкое похолодание лишь на несколько дней замедлило темпы уборки — техника возобновила работу после подсушки стебля.
«Да, снег прошёл, местами пшеница завалилась, но берём стеблеподъёмники — и работаем», — отмечают механизаторы на местах.
Качество зерна: «вал есть, а клейковины — нет»
На Джаркульском элеваторе, расположенном в Фёдоровке, уже сформировали первичную картину качества текущего урожая. По плану объект должен принять порядка 200 тыс. тонн продукции за сезон; сейчас идёт активная приёмка и сушка зерновых и масличных культур.
Сабыржан Сургалинов, гендиректор элеватора:
«В основном идёт четвёртый и пятый класс. Третьего — около 5%, пятого — до 10%. Урожай высокий, но не качественный: по клейковине в нашем районе беда — лето было холодным.»
Кроме внутреннего рынка, элеватор работает на экспорт: Италия, Иран, Афганистан, а также новый контракт с Алжиром.
Ставка на молочное животноводство: 15 МТФ в области
Регион продолжает наращивать производство молока. В прошлом году в области запустили три молочно-товарные фермы (МТФ), в 2025-м к ним добавятся ещё четыре. В сумме в Костанайской области будет 15 МТФ.
В селе Чеховка Федоровского района этим летом началось строительство новой фермы, и в октябре состоялось её открытие. Первая очередь рассчитана на 1 200 голов с проектной выдачей около 14 тыс. тонн молока в год. В перспективе — удвоение мощности.
Алишер Ходжаназаров, гендиректор агрохолдинга:
«Программа запущена вовремя. Мы уходили от зависимости от импортного сырья. Финансирование — фактически “копеечное” с точки зрения стоимости денег, что позволило быстро строить и запускать фермы.»
Аидарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:
«По сырам и творогу сохраняется дефицит. Чтобы закрыть 100% потребности, нужно дальше наращивать производство молока.»
Переработка: масло — на экспорт, жмых — в корм
В Федоровском районе показали министру маслозавод, который ежедневно перерабатывает до 150 тонн сырья и выпускает свыше 6 300 тонн готовой продукции в год. Основные рынки сбыта — Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. Побочный продукт — жмых — идёт на корма, повышая маржинальность и снижая отходы производства.
Что важно знать
-
Урожайность: до 30 ц/га в отдельных хозяйствах Федоровского района.
-
Качество: преобладает 4-й класс, 3-й класс — около 5%, 5-й — до 10%.
-
Элеватор: план сезонной приёмки — ~200 тыс. тонн; география экспорта расширяется.
-
Молочное направление: 15 МТФ в регионе; новая ферма в Чеховке — 1 200 голов, 14 тыс. т/год молока с планом расширения.
-
Переработка: маслозавод — до 150 т/сутки сырья, >6 300 т/год продукции, глубокая переработка и экспорт.
