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В этом году в Костанае появятся 44 новые остановки и только три из них будут тёплые

Фотография для новостиВ этом году в Костанае появятся 44 новые остановки и только три из них будут тёплые

alau.kz

В прошлом году в городе установили 10 теплых остановочных павильонов. Места под них выбирали самые оживленные, к примеру, теплая остановка появилась в районе центрального рынка и возле поликлиники №2.

«Мы поставим теплые остановки там, где больше нуждаются, где больше всего просили. Это Кунай, это КСК и в районе Костанай-2. Мы поставим, но там нужно сводить в ЦОУ. Это конечные, там дети ездят. Остальные остановки 41,мы сделаем крытые. В прошлом году хороший пример остановочных павильонов по Абая поставили: закрыта сверху, снизу, не поддувает, стеклянная, людям видно, оснащена», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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