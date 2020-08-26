В этом году в Костанайскую область приехало работать 123 новых врача

В этом году работать в Костанайскую область приехало 123 новых врача. Больше всего среди них терапевтов, эндокринологов и хирургов, но есть и по одному онкологу, эпидемиологу и радиологу. При этом эти цифры не окончательные, до конца 2020-го в медорганизации региона прибудут еще порядка 100 специалистов, сообщает alau.kz

Жансая Амангельдина в этом году закончила медицинский университет в Актобе. В Костанай она приехала всего два дня назад, и сейчас девушка уже приступила к работе врача-статиста в поликлинике номер 2, к которой прикреплено почти 50 тысяч жителей областного центра. Пока Жансая только стажируется и пытается разобраться в многочисленных коридорах здания.

«По окончанию университета писали электронные резюме на сайте Енбек. Там много предложений, можно вакансии посмотреть, я написала в Костанай несколько , они были первые, кто откликнулся»,- говорит врач-статист поликлиники №2 Жансая Амангельдина.

Жансая Амангельдина в числе 4 молодых врачей, которые приехали работать во вторую поликлинику из других регионов. Им медорганизация намерена оплачивать арендное жилье. Еще восемь молодых врачей, пришедших в поликлинику в 2020-ом, это жители области, поэтому им аренду жилья оплачивать не будут, но как и иногородним, выплатят подъемные в размере 1 млн тенге. Вообще еще два года назад в поликлинике номер 2 не хватало 30 врачей — это терапевты, гинекологи, хирурги. В прошлом году приехало к ним работать 7 новых врачей. С учетом пополнения этого года, а прибыло 12 специалистов, дефицит кадров все еще остается. Поэтому руководство поликлиники решает проблему с помощью привлечения к работе опытных врачей, соответственно оплачивая их работу.

«Мы исходим из нагрузки, понятие нагрузки исторически так сложилось. Невропатолог должен принимать 40 минут. Но опытные врачи все видят быстро с ходу. Максимум 15 минут, чтобы оценить и производительность труда нарастает они опытные и люди за ними идут»,- сказал главврач поликлиники №2 Самат Шуменбаев.

Всего же, по данным управления здравоохранения, в этом году в Костанайскую область приехали уже 123 новых врача, их них 113 — это выпускники медвузов и 10 опытных медиков. Всего же до конца года в регион должно приехать ещё больше ста врачей. При этом свободными вакансиями в медорганизациях области остаются 334 места.

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