Поликлиники закупят специальные веб-камеры для внедрения по всему Казахстану системы идентификации пациентов, сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов, передает informburo.kz

Он напомнил, что в конце августа в пилотном режиме Face ID запустили в 48 медицинских организациях Астаны. С января 2025 года систему расширят по всей стране.

«Медицинские организации обязаны будут закупать веб-камеры, чтобы идентифицировать пациента. Камеры стоят от 3000-4000 тенге, но если дорогая и серьёзная, то от 15 тысяч тенге. Мы тестировали на камерах стоимостью около 4000 тенге и они работают нормально, бесперебойно», – сказал Ербол Оспанов.

Других затрат для введения Face ID не потребуется, заверил он, так как система является разработкой Минздрава. Идентифицировать пациентов врачи также могут и с помощью сервиса eGov.kz по цифровым документам.

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