В какие регионы прибывают россияне, рассказали в МВД

С января по март 2022 года 16 837 граждан России получили разрешение на временное проживание в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество россиян прибыло в Кызылординскую область — 2463, в Алматы — 2116, ЗКО — 1677, Костанайскую область — 1525.

По данным МВД, основная часть (8217) граждан РФ прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. С 24 февраля по 13 апреля принято 677 заявлений о выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане.

Ранее сообщалось, что порядка 170 граждан России обратились с заявлением о получении гражданства Казахстана и увеличилось число россиян, обратившихся с просьбой о виде на жительство.

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