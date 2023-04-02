В какие сроки вводится запрет на рыболовство в РК?

Внесены изменения в приказ Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», сообщает zakon.kz.

В частности, в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных вводится запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал – с 15 апреля по 1 июня;

в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз – с 25 апреля по 10 июня;

на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – с 15 апреля по 1 июня;

на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, – с 5 апреля по 20 мая;

на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 10 апреля по 1 июня;

с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) – с 5 апреля по 5 июня;

с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле – с 15 апреля по 1 июня;

с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китаем – с 25 марта по 5 июля.

Также установлены места и сроки пользования:

1) с применением непромысловых орудий лова:

на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбопункта (поселок Арал-Тюбе) – с 6 июня по 4 апреля;

на дельте реки Иле – с 2 июня по 14 апреля;

на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР – с 6 июля по 24 марта;

2) с применением непромысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также в глубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – со 2 июня по 14 апреля;

3) в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал – со 2 июня по 14 апреля.

в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз – с 11 июня по 24 апреля;

4) на Капшагайском водохранилище и на всех реках и водотоках, впадающих в него, – с 21 мая по 4 апреля;

5) на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – со 2 июня по 9 апреля.

Приказ вводится в действие с 9 апреля 2023 года

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