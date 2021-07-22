В какие страны могут летать казахстанцы

В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю? сообщает пресс-служба КГА МИИР РК

Список стран, куда можно летать из Казахстана

Турция — 52 рейса в неделю; ОАЭ — 31 рейс в неделю; Узбекистан — 32 рейса в неделю; Россия — 10 рейсов в неделю; Грузия — 12 рейсов в неделю; Кыргызстан — девять рейсов в неделю; Беларусь — восемь рейсов в неделю; Украина — пять рейсов в неделю; Германия — девять рейсов в неделю; Таджикистан — два рейса в неделю; Южная Корея — два рейса в неделю; Египет — два чартерных рейса в неделю; Нидерланды — один рейс в неделю; Черногория — семь рейсов в неделю; Польша — один рейс в неделю; Армения — один рейс в неделю.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в пресс-службе КГА МИИР РК.

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