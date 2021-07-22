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В какие страны могут летать казахстанцы

В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю? сообщает пресс-служба КГА МИИР РК

Список стран, куда можно летать из Казахстана

  1. Турция — 52 рейса в неделю;
  2. ОАЭ — 31 рейс в неделю;
  3. Узбекистан — 32 рейса в неделю;
  4. Россия — 10 рейсов в неделю;
  5. Грузия — 12 рейсов в неделю;
  6. Кыргызстан — девять рейсов в неделю;
  7. Беларусь — восемь рейсов в неделю;
  8. Украина — пять рейсов в неделю;
  9. Германия — девять рейсов в неделю;
  10. Таджикистан — два рейса в неделю;
  11. Южная Корея — два рейса в неделю;
  12. Египет — два чартерных рейса в неделю;
  13. Нидерланды — один рейс в неделю;
  14. Черногория — семь рейсов в неделю;
  15. Польша — один рейс в неделю;
  16. Армения — один рейс в неделю.

 

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в пресс-службе КГА МИИР РК.

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