В какие страны могут летать казахстанцы

В какие страны можно летать из Казахстана. Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.
Регулярное международное авиасообщение выполняется в 16 стран по 44 маршрутам с частотой 184 рейса в неделю? сообщает пресс-служба КГА МИИР РК
Список стран, куда можно летать из Казахстана
- Турция — 52 рейса в неделю;
- ОАЭ — 31 рейс в неделю;
- Узбекистан — 32 рейса в неделю;
- Россия — 10 рейсов в неделю;
- Грузия — 12 рейсов в неделю;
- Кыргызстан — девять рейсов в неделю;
- Беларусь — восемь рейсов в неделю;
- Украина — пять рейсов в неделю;
- Германия — девять рейсов в неделю;
- Таджикистан — два рейса в неделю;
- Южная Корея — два рейса в неделю;
- Египет — два чартерных рейса в неделю;
- Нидерланды — один рейс в неделю;
- Черногория — семь рейсов в неделю;
- Польша — один рейс в неделю;
- Армения — один рейс в неделю.
Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в пресс-службе КГА МИИР РК.
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