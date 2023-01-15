В какие вузы смогут поступить прошедшие срочную воинскую службу без ЕНТ

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41 университет Казахстана готов предоставить гранты на обучение прошедшим срочную воинскую службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Соответствующее соглашение заключил глава министерства с ректорами вузов. При этом результаты ЕНТ учитывать не будут, передает informburo.kz
Среди прочих соглашение подписали Евразийский национальный университет имени Гумилёва, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Astana IT University, университет КазГЮУ имени Нарикбаева и другие. Также в списке университеты с узким военным направлением.
Перечень ВУЗов участвующих в проекте
1. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И.
Сатпаева, г. Алматы
2. НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»
3. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
4. Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана, г.Алматы
5. НАО «Медицинский университет Караганды»
6. АО «Международный университет информационных технологий»
7. Казахстанский Российско- медицинский университет
8. Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева (ЕНУ)
9. "Astana IT University"
10. Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова», г.Шымкент
11. НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова»
12. «Южно-Казахстанская медицинская академия» г. Шымкент
13. Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, г. Шымкент
14. Кызылординский университет имени Коркыт Ата, г.Кызыорда
15. Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, г. Усть-
Каменогорск
16. НАО «Медицинский университет Семей»
17. «Alikhan Bokeikhan University»
18. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, г. Уральск
19. Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау
20. НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»
Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева г. Петропавловск
22. Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова», г. Кокшетау
23. «Торайгыров университет»
24. Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева
25. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева
26. ТОО «Международная образовательная корпорация»
27. Казахский Автомобильно-Дорожный институт им. Гончарова Л.Б.»
28. УО «Алматы Менеджмент университет»
29. «Caspian University»
30. Академия физической культуры и массового спорта
31. Казахский университет путей и сообщений
32. Университет «ТУРАН»
33. Академия Гражданской авиации
34. Университет «ТУРАН АСТАНА »
35. Казахский университет технологий и бизнеса
36. Международный инженерно-технологический университет
37. НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати»
38. АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»
39. Военный институт Сухопутных войск
40. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи
41. Военный институт Сил воздушной обороны