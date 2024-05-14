В каких дворах Костаная отремонтируют мини-футбольные поля?

Поверхность искусственного газона на футбольном поле в 8 микрорайоне пришла в негодность. Сетка местами порвалась. Местный житель Александр Москаленко отмечает мужчина, содержанием этого поля никто не занимается.

Когда в последний раз здесь был ремонт он даже не может и вспомнить. Александр отмечает, что играть на этом поле травмоопасно, но детей здесь много, и за всеми не уследишь.

«Ему где-то лет 18. И им никто не занимается. В прошлом году что-то пытались, но все равно это все разваливается. Вечером, я гуляю с собакой. Дети собираются и оттуда, и оттуда. Негде играть людям», — говорит Александр Москаленко.

Всего во дворах Костаная есть 48 футбольных полей. Ежегодно акиматом выделяются денежные средства на их ремонт в который входит : замена сетки — рабицы, и покрытия. А вот их текущим содержанием и мелкосрочным ремонтом должны заниматься обслуживающие организации ПКСК либо ОСИ. Отдел ЖКХ заключает с ними меморандум о сотрудничестве. В прошлом году в городе заключили 18 таких договоров.

«Если договор заключен с ОСИ, то они своими средствами. Я не говорю, чтобы они капитально ремонтировали, капитально мы сами будем ремонтировать. Где-то покраска, где-то сварочные работы, текущиме работы должны проводить ПКСК или ОСИ. А так, мы каждый год занимаемся в этом направлении, выделяются деньги. На этот год договор уже заключен», -говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Арман Каиржанов.

В этом году в городе отремонтируют 4 футбольных поля. Арман Каиржанов также отметил, что помимо ремонтных работ, они проводят рейдовые мероприятия и проверяют на всех футбольных полях состояние ворот. Также рассматривают жалобы от жителей города.

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