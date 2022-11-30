В каких еще городах и районах Костанайской области отменили уроки?

Информацию для школьников второй смены сообщают отдела образования районов и городов.
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Лисаковск: -25, учащиеся 1-4 классов (2 смены) переведены на дистанционный формат обучения.
В Рудном -24 градуса. 2 смена с 0-4 классы переводятся на дистанционный формат обучения.
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Костанайский район. С 0-4 классы отменили занятия.
Мендыкаринский район. 2 смена с 0-4 класс переведены на ДО.
Наурзумский район 2 смена 0-4 классы отмена занятий.
Мендыкаринский район. 2 смена с 0-4 класс переведены на ДО.
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