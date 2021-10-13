В каких городах и посёлках отключат газ, сообщили в управлении энергетики Костанайской области

Информацию для потребителей распространили сотрудники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

В связи с проведением работ по врезке микрорайона «Кунай» Костанай 14 октября с 06:00 ч. будет прекращена подача природного газа потребителям Костаная: жилые массивы Амангельды, Дружба, город Рудный (Перцевка), Алтынсаринского района (села Убаганское, Щербаково, Красный Кордон, Коскудук, Силантьевка, Малая Чураковка) и Костанайского района (г.Тобыл, села Алтынсарино, Заречное, Мичуринское, Садовое, Садчиковка, Константиновка, Октябрьское, Лиманное).

Продолжительность работ по подключению микрорайона «Кунай» к газу составят до 20 часов.

При этом, с учетом температуры наружного воздуха это не повлияет на теплоснабжение потребителей, подача тепла не прекращается и будет осуществляться за счет имеющегося резерва.

На основании вышеизложенного, учитывая, что данные меры направлены на обеспечение надежной и бесперебойной подачи газа потребителям и проведения работ по подготовке к отопительному сезону просим вас отнестись с пониманием к данной ситуации.

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