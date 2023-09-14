В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список

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В Центральной избирательной комиссии назвали города и районы областей Казахстана, где в ближайшее время состоятся выборы акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:
- область Абай: город Курчатов, Абайский район;
- Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;
- Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;
- Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
- Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;
- Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;
- Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;
- область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;
- Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;
- Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;
- Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский, Федоровский районы;
- Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;
- Мангистауская область: Бейнеуский район;
- Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;
- Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;
- Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;
- область Улытау: Улытауский район.
Таким образом, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.
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