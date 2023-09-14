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В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список

Фото Informburo.kz

В Центральной избирательной комиссии назвали города и районы областей Казахстана, где в ближайшее время состоятся выборы акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:

  • область Абай: город Курчатов, Абайский район;
  • Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;
  • Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;
  • Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;
  • Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;
  • Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;
  • Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;
  • область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;
  • Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;
  • Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;
  • Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский, Федоровский районы;
  • Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;
  • Мангистауская область: Бейнеуский район;
  • Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;
  • Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;
  • Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;
  • область Улытау: Улытауский район.

Таким образом, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.

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