В каких городах и районах пройдут выборы акимов: полный список

В Центральной избирательной комиссии назвали города и районы областей Казахстана, где в ближайшее время состоятся выборы акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации Центризбиркома, выборы пройдут на следующих территориях:

область Абай: город Курчатов, Абайский район;

Акмолинская область: Аккольский, Астраханский, Есильский, Жаксынский, Шортандинский районы;

Актюбинская область: Иргизский, Хобдинский, Уилский районы;

Алматинская область: Балхашский, Жамбылский районы;

Атырауская область: Исатайский, Кзылкогинский районы;

Восточно-Казахстанская область: Алтайский, Глубоковский районы;

Жамбылская область: Жуалынский, район имени Турара Рыскулова;

область Жетысу: Кербулакский, Сарканский районы;

Западно-Казахстанская область: Бокейординский, Каратобинский, Таскалинский районы;

Карагандинская область: город Приозерск, Актогайский, Осакаровский районы;

Костанайская область: город Рудный, Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский, Федоровский районы;

Кызылординская область: Сырдарьинский, Шиелийский районы;

Мангистауская область: Бейнеуский район;

Павлодарская область: Актогайский, Железинский, Щербактинский районы;

Северо-Казахстанская область: Есильский, Мамлютский, Тимирязевский районы;

Туркестанская область: Байдибекский, Мактааральский, Сузакский, Шардаринский районы;

область Улытау: Улытауский район.

Таким образом, выборы пройдут в трех городах и 42 районах.

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