Согласно данным статистики за летние месяцы в некоторых городах Казахстана снизилась цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке, подробнее в материале Zakon.kz.
Согласно данным Бюро нацстатистики за год с августа 2023 года к августу 2024 года цены на перепродажу квартир вторичного рынка повысились на 4,9%. Однако если сравнить данные за три летних месяца текущего года, то можно заметить, что в некоторых городах квартиры на вторичном рынке подешевели.
Так, за период июнь–август 2024 года цены на перепродажу квартир снизились в Актобе (–1,03%), Жезказгане (–0,53%), Караганде (–1,02%), Конаеве (–2,61%), Кызылорде (–0,66%), Уральске (–2,04%), Усть–Каменогорске (–2,16%), Павлодаре (–0,78%). При этом самое дешевое жилье на вторичном рынке в Актобе и Кокшетау. Здесь цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке по итогам августа составила 285 445 тенге и 309 163 тенге соответственно.
На первичном рынке заметного снижения цен на недвижимость за летний период не наблюдалось, за исключением Алматы, где цена за квадратный метр снизилась лишь на 0,05%. При этом во многих городах цены остались неизменными. Подорожали квартиры за период июнь–август в Астане (+0,2%), Шымкенте (+3,36%), Актобе (+0,36%), Караганда (+0,52%), Костанай (+3,39%), Павлодар (+3,06%)/