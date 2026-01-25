Синоптики сообщили о повышенном уровне загрязнения воздуха в девяти городах Казахстана 25 января 2026 года, передаёт Zakon.kz. Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре, Уральске, Атырау, Актобе и Алматы, а также в ночное время — в Астане и Костанае.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой сочетание кратковременных погодных факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

В период НМУ жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице, особенно рядом с автодорогами и другими источниками выбросов. Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также аллергическими реакциями, при выходе на открытый воздух следует иметь при себе необходимые медикаменты.

