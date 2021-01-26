В каких городах в ЦОН можно попасть только по брони?

В связи с ужесточением карантинных мер теперь в некоторых регионах необходимо заранее забронировать очередь в центры обслуживания населения.

Пока это требование касается городов Нур-Султан, Атырау, Костанай, Рудный, Тобол, Талдыкорган, Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей и Ескельдинский, Коксуский районы Алматинской области. Но по решению санитарных врачей данный список может быть дополнен.

Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Как это сделать через портал Egov.kz:

— Войти и авторизоваться на портал egov.kz

— Пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице

— Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район

— Выбрать ЦОН и услугу

— Указать удобное время и дату.

Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление!

Примечание: Приходите в ЦОН на 10-15 минут раньше, наденьте маску и соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.

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