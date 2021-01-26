В каких городах в ЦОН можно попасть только по брони?

В связи с ужесточением карантинных мер теперь в некоторых регионах необходимо заранее забронировать очередь в центры обслуживания населения.
Пока это требование касается городов Нур-Султан, Атырау, Костанай, Рудный, Тобол, Талдыкорган, Караганда, Жезказган, Темиртау, Балхаш, Сатпаев, Шахтинск, Шымкент, Тараз, Усть-Каменогорск, Семей и Ескельдинский, Коксуский районы Алматинской области. Но по решению санитарных врачей данный список может быть дополнен.
Очередь можно легко и быстро забронировать онлайн. Как это сделать через портал Egov.kz:
— Войти и авторизоваться на портал egov.kz
— Пройти по ссылке «Онлайн бронирование очереди в ЦОН» на главной странице
— Далее открывается страница, где нужно заполнить ИИН и указать необходимый район
— Выбрать ЦОН и услугу
— Указать удобное время и дату.
Если бронирование прошло успешно, на телефон придет соответствующее уведомление!
Примечание: Приходите в ЦОН на 10-15 минут раньше, наденьте маску и соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.
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