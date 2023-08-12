В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге

Cогласно статистическим данным, наиболее привлекателен иностранный сектор, где средняя заработная плата почти в два раза выше, чем в государственном, и в 1,5 раза выше чем в частном, сообщает Zakon.kz.

При этом большая часть занятого населения приходится на государственный (48,6%) и частный (44,5%) сектора, говорится в исследовании Economic Research Institute Qazaqstan.

Разница в регионах

По данным исследования, средняя зарплата в иностранных компаниях по стране превышает 500 тысяч тенге. А в традиционно нефтяных регионах (Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях) достигает от 700 тысяч до более чем 1 млн тенге в месяц.

зарплата, разница

В исследовании говорится, что в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Жетысуской областях, городах Астана, Шымкент размер заработной платы работников государственного сектора выше, чем в частном секторе.

«В остальных регионах заработная плата в государственном секторе отстает от частного, а в таких областях как Атырауская, Мангистауская, Улытау отставание составляет более чем в 2 раза», — сообщила ведущий эксперт Economic Research Institute Дина Бектлеева.

При этом, во всех регионах страны, за исключением области Жетысу, зарплаты в госсекторе отстают от иностранного сектора. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской области, а также в Улытауской и Абайской разрыв более чем в 2 раза.

оплата труда, диспропорции

«Сложившиеся диспропорции в оплате труда по формам собственности определяются видами экономической деятельности, доминирующими в регионах», — сообщает Economic Research Institute.

Различия в зарплатах по секторам

В исследовании подчеркивается, что в средняя зарплата в государственном секторе 260,8 тыс. тенге, что почти на 16,0% меньше среднереспубликанского уровня. При этом из 56 видов деятельности только по 9 размер заработной платы составляет более 500 тысяч тенге, а по 25 видам экономической деятельности размер заработной платы превышает среднереспубликанский уровень – 349,9 тысяч тенге.

В государственном секторе размер оплаты труда находится в диапазоне от 118,1 тысячи тенге до 1,5 млн тенге. Коэффициент вариации составил 94,5%, что говорит о высокой дифференциации в оплате труда среди занятых в государственном секторе по видам экономической деятельности.

«В частном секторе средняя заработная плата составляет 332,7 тыс. тенге, что на 7,4% больше среднего по республике. При этом из 68 представленных видов деятельности по 10 заработная плата составляет более 500 тысяч тенге, а по 22 заработная плата превышает среднереспубликанский уровень 349,9 тысяч тенге», — сообщает Economic Research Institute.

В среднем размер оплаты труда находится в диапазоне от 91,9 тысячи до более чем одного миллиона тенге. По данным института, коэффициент вариации здесь составляет 67,3%, что также говорит о большой разнице в оплате труда.

В иностранном секторе средняя заработная плата наиболее высокая. Она составляет 510,5 тысяч тенге, или на 64,7% выше среднереспубликанского уровня. При этом из 51 вида деятельности, в 17 заработная плата составляет более 500 тысяч тенге, а по 25 выше среднего уровня по республике.

«Размеры оплаты труда колеблются в диапазоне от 67,5 тысяч тенге до 1,2 млн тенге, Коэффициент вариации составляет 59, %. Несмотря на то, что, это высокое значение и говорит о высокой дифференциации в оплате труда среди занятых иностранного сектора, тем не менее, этот показатель говорит о наименьших диспропорциях в оплате труда работников иностранного сектора», сообщает Research Institute.

Эксперты института, проводившие исследование, резюмируют, что самая высокая средняя оплата труда наблюдается в иностранном секторе, самая низкая в государственном секторе. При этом самая большая разница между минимальной и максимальной зарплатой наблюдается именно в госсекторе.

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