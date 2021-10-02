В каких местах в Костанайской области установят новые комплексы «Автоураган»

Департаментом полиции Костанайской области на территории области дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц аппаратно-программных комплексов «АвтоУраган».
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Для сведения автовладельцев, в течение 15 суток со дня ввода в эксплуатацию АПК «АвтоУраган» будут осуществлять работу в тестовом режиме. С 15 октября комплексы начнут работу в штатном режиме.
Места установок АПК «Автоураган»
- Мендыкаринский район:
292 км. трассы Республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» (выезд на мост реки «Убаган» Мендыкаринского района)
- город Аркалык:
-трасса Республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск»-340км.
- Амангельдинский район:
— трасса областного значения КР-32 «Аркалык-Торгай»-96км.
- Денисовский район:
-трасса Республиканского значения А-21«Рудный-Денисовка»-385км.
- г.Лисаковск:
-вьезд-выезд в (из) г.Лисаковск.
- Сарыкольский район:
-трасса Республиканского значения М-36 «Алматы-Екатеринбург»-680 км..
Внедрение стационарных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения позволяет:
— отследить движущийся транспорт на контролируемом участке дороги, измерить скорость его движения, зафиксировать в автоматическом режиме факт нарушения, передать информацию о нарушении в центр обработки данных отдела административной практики ДП Костанайской области;
— эффективно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.
Комплексы приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.
Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 45 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.
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