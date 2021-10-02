USD 425.7
EUR 493.64
RUB 5.85
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В каких местах в Костанайской области установят новые комплексы «Автоураган»

В каких местах в Костанайской области установят новые комплексы «Автоураган»

Vinkmag ad

Департаментом полиции Костанайской области на территории области дополнительно вводятся в эксплуатацию 6 единиц аппаратно-программных комплексов  «АвтоУраган».

Для сведения автовладельцев, в течение 15 суток со дня ввода в эксплуатацию АПК «АвтоУраган» будут осуществлять работу в тестовом режиме. С 15 октября комплексы начнут работу в штатном режиме.

Места установок АПК «Автоураган»

  • Мендыкаринский район:

292 км. трассы Республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» (выезд на мост реки «Убаган» Мендыкаринского района)

  • город Аркалык:
    -трасса Республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск»-340км.
  • Амангельдинский район:
    — трасса областного значения КР-32 «Аркалык-Торгай»-96км.
  • Денисовский район:
    -трасса Республиканского значения А-21«Рудный-Денисовка»-385км.
  • г.Лисаковск:
    -вьезд-выезд в (из) г.Лисаковск.
  • Сарыкольский район:
    -трасса Республиканского значения М-36 «Алматы-Екатеринбург»-680 км..

Внедрение стационарных комплексов фотофиксации нарушений Правил дорожного движения позволяет:

— отследить движущийся транспорт на контролируемом участке дороги, измерить скорость его движения, зафиксировать в автоматическом режиме факт нарушения, передать информацию о нарушении в центр обработки данных отдела административной практики ДП Костанайской области;
— эффективно решать вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.

Комплексы приобретены в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.

Всего в настоящее время на территории Костанайской области осуществляют фиксацию 45 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений правил дорожного движения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Запретить ввоз и использование одноразовых электронных сигарет хотят в Казахстане
Следующая новость

Состоялось заседание оперштаба Костанайской области