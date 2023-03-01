В каких областях чаще всего болеют раком, рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства РК перечислила неблагоприятные регионы по заболеваемостью онкологией, сообщает zakon.kz.

На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Среди женщин, по словам министра, заболеваемость немного выше, чем у мужчин, – 57 и 43%, соответственно.

«Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на 1 месте – рак молочной железы, на 2 месте – рак легкого, на 3 – колоректальный рак. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет. Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают второе место. В структуре смертности на 1 месте рак легкого, на 2 – рак желудка, на 3 – рак толстого кишечника. По итогам работы за 2022 год к неблагоприятным регионам отнесены Костанайская, Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская области, где 3 из 5 показателей хуже республиканских», — сообщила Ажар Гиният.

Низкая приверженность казахстанцев к здоровому образу жизни, по словам Ажар Гиният, нередко становится причиной заболеваний. Такие факторы риска, как курение, нездоровое питание, влияют на развитие определенных форм рака. Также часть населения неактивно проходит онкоскрининги в поликлиниках по месту жительства, что важно для ранней диагностики рака и выявления предопухолевых заболеваний. Немаловажную роль в развитии онкологических заболеваний влияет и экология, в этой связи требуется усиление мер по охране окружающей среды и безопасности условий труда.

Кроме того, не во всех регионах равномерно оказывают онкологическую помощь из-за отсутствия доступности к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения и кадрового обеспечения.

«Имеющийся парк аппаратов для лучевой терапии на 50% устарел. К примеру, в Атырауской области применяется аппарат 1968 года выпуска. Отсутствуют аппараты в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской, Жетысуйской, Кызылординской областях. Имеется слабый уровень обеспеченности регионов диагностическим и лабораторным оборудованием. Так, отсутствуют аппараты КТ и МРТ в онкологических центрах Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областей и Астане. Ограничены возможности хирургического лечения (лапароскопического, интервенционного) из-за отсутствия соответствующей аппаратуры», — отметила Ажар Гиният.

Половина зданий онкологических центров, по ее словам, не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования. Имеется дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи. Ажар Гиният отмечает необходимость и подготовку специалистов по внедрению новых технологий диагностики и лечения, в том числе специалистов физиков, химиков и инженеров в области медицины.

«Недостаточно развита собственная научная база, мало научных разработок в области современных технологий. Слабый уровень сервиса. Низкий уровень эмпатии у медицинских работников к пациентам и их родственникам», — сообщала Ажар Гиният.

На реализацию комплексного плана по борьбе с раком в Казахстане, по словам министра, предварительно потребуется порядка 474 млрд тенге на закуп медицинского оборудования, лекарственных препаратов, обучение специалистов, строительство современных онкоцентров и реконструкцию, и капитальный ремонт.

«Финансирование предлагается за счет республиканского и местного бюджетов, по предварительному согласованию будут привлечены средства общественного фонда «Казақстан халқына», а также будут использованы механизмы государственного частного партнерства».

Ажар Гиният

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