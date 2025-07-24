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В каких областях Казахстана ожидается засуха в августе

— Сегодня, 17:02
Изображение для новости: В каких областях Казахстана ожидается засуха в августе

pixabay.com

Прогноз засухи на август 2025 года выпустил Казгидромет.  На юге страны в конце лета также сохраняется высокая вероятность засухи.

По предварительным расчетам в августе умеренная засуха ожидается:

  • в Западно-Казахстанской области в Жангалинском и Каратюбинском районах;
  • в Актюбинской области в Шалкарском и Иргизском районах;
  • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Карагандинской области Актогайском и Шетском районах;
  • в Абайской области в Аягозском и Уржарском районах;
  • в Алматинской области в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах;
  • в Жетысуской области в Каратальском, Панфиловском, Кербулакском и Алакольском районах;
  • в Кызылординской области в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в г. Кызылорда;
  • а также на большей части Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей.

Умеренно влажные условия прогнозируются в Павлодарской области в Актогайском и Железинском районах, в Северо-Казахстанской — в Жамбылском и в районе М. Жумабаева.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.



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