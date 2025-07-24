25 июля ночью на севере, юге, востоке Костанайской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, град,...
Прогноз засухи на август 2025 года выпустил Казгидромет. На юге страны в конце лета также сохраняется высокая вероятность засухи.
По предварительным расчетам в августе умеренная засуха ожидается:
- в Западно-Казахстанской области в Жангалинском и Каратюбинском районах;
- в Актюбинской области в Шалкарском и Иргизском районах;
- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Карагандинской области Актогайском и Шетском районах;
- в Абайской области в Аягозском и Уржарском районах;
- в Алматинской области в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах;
- в Жетысуской области в Каратальском, Панфиловском, Кербулакском и Алакольском районах;
- в Кызылординской области в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в г. Кызылорда;
- а также на большей части Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей.
Умеренно влажные условия прогнозируются в Павлодарской области в Актогайском и Железинском районах, в Северо-Казахстанской — в Жамбылском и в районе М. Жумабаева.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
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