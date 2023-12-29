В каких регионах автостраховка подешевеет с 1 января 2024 года

За полисы ОСГПО платить будут меньше автовладельцы Алматы, ВКО, СКО, ЗКО, а также Абайской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, сообщает kolesa.kz.

Для жителей остальных регионов страховка, наоборот, подорожает. Самыми дорогими полисы будут для автомобилистов Жамбылской области.

Новое постановление Агентства РК* вступит в силу 1 января 2024 года. Документом учреждаются новые поправочные коэффициенты, которые станут использовать при расчёте страховой премии, уплачиваемой владельцами авто.

№ п/п Наименование области, города республиканского значения, столицы Размер поправочного коэффициента по территории авто 1 Алматинская область (Жетысуская область) 1.06 2 Туркестанская область 1.08 3 Восточно-Казахстанская область (Абайская область) 0.82 4 Костанайская область 0.95 5 Карагандинская область (Улытауская область) 1 6 Северо-Казахстанская область 0.8 7 Акмолинская область 0.92 8 Павлодарская область 0.88 9 Жамбылская область 1.16 10 Актюбинская область 0.88 11 Западно-Казахстанская область 0.96 12 Кызылординская область 1.11 13 Атырауская область 0.71 14 Мангистауская область 0.88 15 Алматы 0.82 16 Астана 1.05 17 Шымкент 1.09

Сколько это в деньгах

Рассчитаем для примера стоимость полиса ОСГПО на 12 месяцев 2024 года для 40-летнего автомобилиста с 20-летним водительским стажем, управляющего Toyota Camry 2010 года выпуска, проживающего в Алматы и ни разу не попадавшего в аварии:

базовая страховая премия в 2024-м — 7 014.8 тенге (1.9 МРП);

коэффициент для машин, зарегистрированных в Алматы, — 2.96;

коэффициент для легковых авто — 2.09;

коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1;

коэффициент по сроку эксплуатации авто — 1.1;

коэффициент по 13-му классу страхования (без аварий) — 0.5;

поправочный коэффициент для Алматы — 0.82.

Получаем: 7 014.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.82 = 19 571.75 тенге (без введения нового коэффициента пришлось бы платить 23 867.99 тенге).

Откуда взялись новые коэффициенты

По словам сотрудников Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, поправочные коэффициенты учредили исходя из аварийности региона регистрации транспортного средства. То есть если в Алматы, к примеру, денег с автомобилистов за полисы собирается много, а аварий с выплатами страховки в пересчёте на количество машин производится мало, то и платить владельцы транспортных средств должны меньше.

С 1 января в Казахстане для автомобилистов также введут новые классы страхования, в результате чего полисы изрядно подорожают для водителей, регулярно попадающих в аварии.

Кроме того, у водителей появится возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу.

* Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

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