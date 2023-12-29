В каких регионах автостраховка подешевеет с 1 января 2024 года

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За полисы ОСГПО платить будут меньше автовладельцы Алматы, ВКО, СКО, ЗКО, а также Абайской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областей, сообщает kolesa.kz.
Для жителей остальных регионов страховка, наоборот, подорожает. Самыми дорогими полисы будут для автомобилистов Жамбылской области.
Новое постановление Агентства РК* вступит в силу 1 января 2024 года. Документом учреждаются новые поправочные коэффициенты, которые станут использовать при расчёте страховой премии, уплачиваемой владельцами авто.
|№ п/п
|Наименование области, города республиканского значения, столицы
|Размер поправочного коэффициента по территории авто
|1
|Алматинская область (Жетысуская область)
|1.06
|2
|Туркестанская область
|1.08
|3
|Восточно-Казахстанская область (Абайская область)
|0.82
|4
|Костанайская область
|0.95
|5
|Карагандинская область (Улытауская область)
|1
|6
|Северо-Казахстанская область
|0.8
|7
|Акмолинская область
|0.92
|8
|Павлодарская область
|0.88
|9
|Жамбылская область
|1.16
|10
|Актюбинская область
|0.88
|11
|Западно-Казахстанская область
|0.96
|12
|Кызылординская область
|1.11
|13
|Атырауская область
|0.71
|14
|Мангистауская область
|0.88
|15
|Алматы
|0.82
|16
|Астана
|1.05
|17
|Шымкент
|1.09
Сколько это в деньгах
Рассчитаем для примера стоимость полиса ОСГПО на 12 месяцев 2024 года для 40-летнего автомобилиста с 20-летним водительским стажем, управляющего Toyota Camry 2010 года выпуска, проживающего в Алматы и ни разу не попадавшего в аварии:
- базовая страховая премия в 2024-м — 7 014.8 тенге (1.9 МРП);
- коэффициент для машин, зарегистрированных в Алматы, — 2.96;
- коэффициент для легковых авто — 2.09;
- коэффициент по возрасту и стажу вождения — 1;
- коэффициент по сроку эксплуатации авто — 1.1;
- коэффициент по 13-му классу страхования (без аварий) — 0.5;
- поправочный коэффициент для Алматы — 0.82.
Получаем: 7 014.8 × 2.96 × 2.09 × 1×1.1 × 0.5 × 0.82 = 19 571.75 тенге (без введения нового коэффициента пришлось бы платить 23 867.99 тенге).
Откуда взялись новые коэффициенты
По словам сотрудников Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, поправочные коэффициенты учредили исходя из аварийности региона регистрации транспортного средства. То есть если в Алматы, к примеру, денег с автомобилистов за полисы собирается много, а аварий с выплатами страховки в пересчёте на количество машин производится мало, то и платить владельцы транспортных средств должны меньше.
С 1 января в Казахстане для автомобилистов также введут новые классы страхования, в результате чего полисы изрядно подорожают для водителей, регулярно попадающих в аварии.
Кроме того, у водителей появится возможность оформлять мелкие ДТП по европротоколу.
* Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».