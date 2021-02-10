В каких регионах Казахстана чаще снимают пенсионные накопления

Около 276 миллиардов тенге перечислил ЕНПФ вкладчикам на улучшение жилищных условий в рамках услуги по досрочному использованию пенсионных накоплений. Наибольшее количество обращений по всей республике принято в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

По состоянию на 8 февраля в ЕНПФ поступило порядка 90 689 заявлений вкладчиков на досрочную выплату пенсионных накоплений. 50 350 заявок было исполнено, вкладчили получили деньги на свои спецсчета в размере 276 миллиардов тенге. Средняя сумма выплат составила порядка 5,5 миллиона тенге.

Еще более 14 тысяч заявлений почти на 73,7 миллиарда тенге находятся в обработке. Около 26,3 тысячи заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства.

«Наибольшее количество обращений по всей республике — 19 209 заявлений (или 21,18 процента) — принято в Алматы. Из них порядка 11,3 тысячи уже исполнены. На специальные счета вкладчиков в банках, являющихся уполномоченными операторами, переведено порядка 69,6 миллиарда тенге. Средняя сумма выплаты составила 6,18 миллиона тенге. Еще 2579 заявлений на 14,7 миллиарда тенге находятся в обработке», — сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

От жителей Нур-Султана принято 15 371 заявление (порядка 17 процентов). 8698 вкладчиков получили на спецсчета более 45,3 миллиарда тенге. Средняя сумма выплаты составила 5,2 миллиона тенге. В обработке — 2156 заявлений на сумму 10,5 миллиарда тенге.

В Мангистауской области принято 12 757 заявлений на получение ЕПВ (14 процентов). 7062 заявления исполнены – более 61 миллиарда тенге переведено вкладчикам на улучшение жилищных условий. Средняя сумма выплат в области составила 8,65 миллиарда тенге. Ждут исполнения еще 2519 заявлений на общую сумму почти 21,5 миллиарда тенге.

В разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом:

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