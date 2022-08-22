В каких регионах Казахстана детей будут кормить в школах бесплатно

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос сообщил, в каких регионах страны ученики 1-4 классов на 100% обеспечены горячим питанием, передает informburo.kz

По данным вице-премьера, более 607 тысяч учащихся 1-4 классов на сегодняшний день получают бесплатное питание в школах (41% от общего количества младшеклассников). Это школьники из Нур-Султана, Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, а также первоклассники из Акмолинской и Мангистауской областей.

«С сентября текущего года планируется обеспечить бесплатным школьным питанием учащихся 1-4 классов города Алматы. Решение вопросов организации для каждого школьника бесплатного питания в связи с их высокозатратностью будет осуществляться поэтапно. Следует отметить, что для организации на 100% бесплатного одноразового питания для 1,5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно дополнительно 150 млрд тенге, с 1-11 классы – дополнительно более 380 млрд тенге», – сообщил Ералы Тугжанов.

Меры социальной поддержки правительством планируется проработать в рамках Национального проекта в интересах детей на 2023-2027 годы, вопрос разработки которого предусмотрен планом по проведению Года детей. Вопросы состояния здоровья подрастающего поколения находятся на постоянном контроле правительства.