В каких регионах казахстанцы сводят концы с концами

В Казахстане провели опрос среди населения, спросив о материальном благополучии.

Так, в разрезе регионов от 38,1% до 61,6% респондентов отметили, что им «трудно сводить концы с концами», сообщает zakon.kz.

О том, что трудно сводить концы с концами, высказались респонденты из:

Алматинской области (61,6%),

Жетысуской области (59,5%),

в Алматы (58,9%),

Восточно-Казахстанской области (58,6%),

Улытауской области (58,2%),

Мангистауской области (56,8%),

Туркестанской области (56,2%),

Абайской области (55,2%),

в Шымкенте (55,2%),

Акмолинской области (53,7%).

Команда Института экономических исследований объездила все регионы и опросила более 4 тыс. жителей в 140 городах и аулах.

По итогам исследования выяснилось, что удовлетворенность финансовым положением своей семьи респондентами оценена на среднем уровне. По 10-балльной шкале в среднем казахстанцы оценили свое финансовое благосостояние на 5,85 балла.

В городах респонденты оценивают удовлетворенность своим финансовым положением выше (5,89 балла), чем в селах (5,80 балла).

В разрезе регионов отмечается, что удовлетворенность респондентами своим финансовым положением находится на среднем уровне и варьируется от 5,27 до 6,47 балла.

Самые высокие баллы – в Шымкенте (6,47 балла). Самый низкий уровень в разрезе регионов отмечен в Карагандинской (5,47 балла), Павлодарской (5,44 балла), Кызылординской (5,42 балла), Жамбылской (5,27 балла) областях.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях 17 февраля назвал регионы, где доходы населения не превышают величины прожиточного минимума, или 40 567 тенге.

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