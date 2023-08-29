В каких школах РК будет шестидневка, сообщил министр

С 1 сентября казахстанские школы с пятидневной учебной неделей продолжат работу в прежнем формате. Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, если учащиеся школы успевают пройти запланированную программу при пятидневке, то отменять ее не будут, передает Tengrinews.kz.

«Школы, которые до сих пор обучались по пятидневке, они обучаются по пятидневке. Почему она должна отменяться? Если школа справляется и проходит все предметы за пять дней в неделю, здесь нет никакой отмены», — сказал Бейсембаев в кулуарах правительства.

А вот трехсменные школы, имеющие дополнительную нагрузку, могут работать и в субботу — в соответствии с приказом министра № 153 о правилах определения особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагога.

«Ежегодно такие школы (трехсменные. — Прим.) есть, мы знаем их количество. Они так работали и будут продолжать свою работу», — отметил министр просвещения.

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