В каких случаях будут лишать прав за пересечение одиночной сплошной

Новый пункт 62-1, устанавливающий, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, разделённые дорожной разметкой 1.1 и (или) обозначенные знаком 3.20, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных правилами», заработает в ПДД РК буквально через неделю, сообщает сайт kolesa.kz

При этом пункт 3 статьи 596 КоАП РК устанавливает, что «выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок 6 месяцев».

Напомним: разметка 1.1 — одиночная сплошная, а знак 3.20 — «Обгон запрещён». Согласно правилам, размещаются они в опасных местах: на подъёмах или спусках, на крутых поворотах… В общем, на отрезках дорог с ограниченной видимостью либо перед перекрёстками или пешеходными переходами. По статистике, нарушение правил обгона на загородных трассах, где скорости намного выше, чем в населённых пунктах, с выездом на встречку из года в год лидирует среди причин смертельных аварий. Так что нововведение направлено в первую очередь на то, чтобы приструнить любителей погонять с нарушением правил и спасти человеческие жизни. В том числе и самих горе-водителей

Вторые «кандидаты в лишенцы» — автомобилисты, выезжающие на встречку на узких улицах, чтобы объехать дорожные заторы. Подобные торопыги не только мешают законопослушным водителям, но и создают аварийные ситуации, нередко с тяжёлыми последствиями.

В каких случаях пересечение сплошной ненаказуемо

В новом пункте 62-1, как мы уже говорили, отмечается, что одиночную сплошную пересекать нельзя, «за исключением случаев, предусмотренных правилами». Что это за случаи? В разделе «Разметка дорожная и её характеристики» говорится, что «линии 1.1 разрешается пересекать, как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению».

А в пункте 1.39 ПДД РК устанавливается, что «препятствие для движения — неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями настоящих правил». Так что пробки через одиночную сплошную объезжать нельзя, а, к примеру, свалившийся камень — можно. Естественно, очень осторожно.

Автор: Алексей Старков

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