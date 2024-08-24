USD 482.78
EUR 536.66
RUB 5.28
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

Фотография для новости В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

Фото пресс-службы «Правительства для граждан»

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, в каких случаях казахстанцам можно сменить фамилию, имя или отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в госкорпорации, для того, чтобы изменить ФИО, необходимо обратиться в ЦОН.

«При этом для оказания госуслуги необходимо иметь уважительные причины для перемены сведений», – говорится в сообщении, опубликованном 13 августа 2024 года в Instagram «Правительства для граждан».

Причины, по которым можно изменить ФИО:

  • неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
  • трудность произношения имени, отчества, фамилии;
  • желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или
  • супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;
  • желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);
  • желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
  • желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
  • желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
  • желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
  • желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
  • желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
  • желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;
  • желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
  • желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола

«В случае каких-либо изменений необходимо подать заявление на изготовление новых документов», – добавили в госкорпорации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Автомобиль в лесопосадке. Завершились поиски пропавшего мужчины в Костанае