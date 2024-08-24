В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

Фото пресс-службы «Правительства для граждан»
В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, в каких случаях казахстанцам можно сменить фамилию, имя или отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнули в госкорпорации, для того, чтобы изменить ФИО, необходимо обратиться в ЦОН.
«При этом для оказания госуслуги необходимо иметь уважительные причины для перемены сведений», – говорится в сообщении, опубликованном 13 августа 2024 года в Instagram «Правительства для граждан».
Причины, по которым можно изменить ФИО:
- неблагозвучность имени, отчества, фамилии;
- трудность произношения имени, отчества, фамилии;
- желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или
- супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;
- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);
- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);
- желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
- желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;
- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола
«В случае каких-либо изменений необходимо подать заявление на изготовление новых документов», – добавили в госкорпорации.
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