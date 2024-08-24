В каких случаях казахстанцам можно сменить ФИО

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказали, в каких случаях казахстанцам можно сменить фамилию, имя или отчество (ФИО), сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в госкорпорации, для того, чтобы изменить ФИО, необходимо обратиться в ЦОН.

«При этом для оказания госуслуги необходимо иметь уважительные причины для перемены сведений», – говорится в сообщении, опубликованном 13 августа 2024 года в Instagram «Правительства для граждан».

Причины, по которым можно изменить ФИО:

неблагозвучность имени, отчества, фамилии;

трудность произношения имени, отчества, фамилии;

желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию, если при государственной регистрации брака (супружества) остались на добрачных фамилиях или

супруг (супруга) после государственной регистрации брака (супружества) поменял фамилию на другую;

желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака (супружества);

желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);

желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;

желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;

желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга;

желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола

«В случае каких-либо изменений необходимо подать заявление на изготовление новых документов», – добавили в госкорпорации.

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