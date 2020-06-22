В каких случаях можно сдать анализ в поликлинике бесплатно, прокомментировали в ФСМС

COVID-2019 в Казахстане
17732 - зарегистрированно
10962 - выздоровевших
120 - летальных случаев
325 - в Костанайской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Лязат Актаева озвучила статистику заболеваемости и рассказала о принимаемых мерах борьбы с COVID-19.
По словам спикера, сейчас в сутки проводится порядка 28 тысяч тестов. Их количество планируется до 30 тысяч в связи с поручением Главы государства. При возникновении вопросов, в том числе о необходимости прохождении обследования, необходимо обращаться на горячие линии.
«Если возникают вопросы, можно звонить в call-центры скорой помощи, управлений здравоохранения, поликлиник. Наряду с этим действует телефон 1406 – это контакт-центр Фонда социального медицинского страхования. Сейчас в сутки поступает порядка 6 тысяч звонков – отмечен рост более чем в 2 раза. По телефону предоставляется необходимая информация», – отметила ЛязатАктаева.
При этом в Фонде социального медицинского страхования сообщили, что большинство поступающих звонков в контакт-центр 1406 касается темы госпитализации по коронавирусу. Население задает вопросы касательно сдачи ПЦР-тестов, признаков коронавируса и бессимптомного течения заболевания. Просят разъяснения по поводу работы медорганизаций и плановой госпитализации.
«Наши региональные филиалы поддерживают связь с местными управлениями здравоохранения и максимально стараются помочь каждому жителю страны. Поскольку поступают вопросы по поводу сдачи ПЦР-анализов, хотел бы прояснить, что фонд оплачивает тестирование на COVID-19 по 10 категориям обращений в соответствии с постановлением Главного санитарного врача», – отметил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Марат Шоранов.
Как уточнили в фонде, за счет средств фонда бесплатно пройти ПЦР-анализ на коронавирус вправе:
- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:
- пациенты, госпитализированные в инфекционные стационары,
- пациенты, госпитализированные в провизорные стационары с подозрением на COVID-19;
- пациенты, имеющие признаки ОРВИ и пневмонии, не исключающие COVID-19, на стационарном уровне;
- лица с бессимптомным COVID-19, госпитализированные в карантинный изолятор при отсутствии условий для изоляции на дому;
(ПЦР-обследование для этих категорий проводится в стационарах, в которых они находятся);
- пациенты, имеющие признаки ОРВИ и пневмонии,не исключающие COVID-19, на амбулаторном уровне;
- лица с бессимптомным COVID-19, находящиеся под наблюдением врача ПМСП
(ПЦР-обследование для этих категорийназначается поликлиникой по месту прикрепления);
- в рамках обязательного социального медицинского страхования:
- пациенты при плановой госпитализации, в том числе беременные на родоразрешение в сроке 37 недель (ПЦР-обследование назначается поликлиникой по месту прикрепления);
- пациенты при экстренной госпитализации, в том числе беременные и роженицы (ПЦР-обследование проводится в стационаре);
- пациенты, находящиеся на гемодиализе (ПЦР-обследование назначается поликлиникой по месту прикрепления);
- новорожденные согласно клинического протокола (ПЦР-обследование проводится в стационаре).
При этом организациейпроведения исследований и сопутствующими вопросами занимаются региональные управления здравоохранения.
«Следует признать, что в настоящее время в некоторых регионах инфраструктура медицинских организаций не выдерживает создающуюся нагрузку. В этой связи наблюдаются очереди желающих пройти тесты. Это также будет влиять на скорость предоставления результатов. Со стороны Фонда мы готовы выполнять обязательства по своевременной оплате услуг медорганизациям», – прокомментировал Марат Шоранов.
Если вам отказали в праве на бесплатный анализ, вы можете обращаться в контакт-центр Фонда по номеру 1406 или посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. При этом обращение в режиме онлайн поступает непосредственно главному врачу медицинской организации.
Напомним, Фонд социального медицинского страхования организовал круглосуточный контакт-центр по информированию населения о вопросах здравоохранения, системы ОСМС. А в период чрезвычайного положения был объявлен горячей линией по коронавирусу. Кроме того, ко входящей линии были подключены специалисты отделов мониторинга качества оказания медуслуг – это врачи высшей категории, которые точечно отрабатывают поступающие звонки совместно с медорганизациями своих регионов