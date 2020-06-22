В каких случаях можно сдать анализ в поликлинике бесплатно, прокомментировали в ФСМС

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Лязат Актаева озвучила статистику заболеваемости и рассказала о принимаемых мерах борьбы с COVID-19.

По словам спикера, сейчас в сутки проводится порядка 28 тысяч тестов. Их количество планируется до 30 тысяч в связи с поручением Главы государства. При возникновении вопросов, в том числе о необходимости прохождении обследования, необходимо обращаться на горячие линии.

«Если возникают вопросы, можно звонить в call-центры скорой помощи, управлений здравоохранения, поликлиник. Наряду с этим действует телефон 1406 – это контакт-центр Фонда социального медицинского страхования. Сейчас в сутки поступает порядка 6 тысяч звонков – отмечен рост более чем в 2 раза. По телефону предоставляется необходимая информация», – отметила ЛязатАктаева.

При этом в Фонде социального медицинского страхования сообщили, что большинство поступающих звонков в контакт-центр 1406 касается темы госпитализации по коронавирусу. Население задает вопросы касательно сдачи ПЦР-тестов, признаков коронавируса и бессимптомного течения заболевания. Просят разъяснения по поводу работы медорганизаций и плановой госпитализации.

«Наши региональные филиалы поддерживают связь с местными управлениями здравоохранения и максимально стараются помочь каждому жителю страны. Поскольку поступают вопросы по поводу сдачи ПЦР-анализов, хотел бы прояснить, что фонд оплачивает тестирование на COVID-19 по 10 категориям обращений в соответствии с постановлением Главного санитарного врача», – отметил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Марат Шоранов.

Как уточнили в фонде, за счет средств фонда бесплатно пройти ПЦР-анализ на коронавирус вправе:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:

пациенты, госпитализированные в инфекционные стационары, пациенты, госпитализированные в провизорные стационары с подозрением на COVID-19; пациенты, имеющие признаки ОРВИ и пневмонии, не исключающие COVID-19, на стационарном уровне; лица с бессимптомным COVID-19, госпитализированные в карантинный изолятор при отсутствии условий для изоляции на дому;

(ПЦР-обследование для этих категорий проводится в стационарах, в которых они находятся);

пациенты, имеющие признаки ОРВИ и пневмонии,не исключающие COVID-19, на амбулаторном уровне; лица с бессимптомным COVID-19, находящиеся под наблюдением врача ПМСП

(ПЦР-обследование для этих категорийназначается поликлиникой по месту прикрепления);

в рамках обязательного социального медицинского страхования:

пациенты при плановой госпитализации, в том числе беременные на родоразрешение в сроке 37 недель (ПЦР-обследование назначается поликлиникой по месту прикрепления); пациенты при экстренной госпитализации, в том числе беременные и роженицы (ПЦР-обследование проводится в стационаре); пациенты, находящиеся на гемодиализе (ПЦР-обследование назначается поликлиникой по месту прикрепления); новорожденные согласно клинического протокола (ПЦР-обследование проводится в стационаре).

При этом организациейпроведения исследований и сопутствующими вопросами занимаются региональные управления здравоохранения.

«Следует признать, что в настоящее время в некоторых регионах инфраструктура медицинских организаций не выдерживает создающуюся нагрузку. В этой связи наблюдаются очереди желающих пройти тесты. Это также будет влиять на скорость предоставления результатов. Со стороны Фонда мы готовы выполнять обязательства по своевременной оплате услуг медорганизациям», – прокомментировал Марат Шоранов.

Если вам отказали в праве на бесплатный анализ, вы можете обращаться в контакт-центр Фонда по номеру 1406 или посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. При этом обращение в режиме онлайн поступает непосредственно главному врачу медицинской организации.

Напомним, Фонд социального медицинского страхования организовал круглосуточный контакт-центр по информированию населения о вопросах здравоохранения, системы ОСМС. А в период чрезвычайного положения был объявлен горячей линией по коронавирусу. Кроме того, ко входящей линии были подключены специалисты отделов мониторинга качества оказания медуслуг – это врачи высшей категории, которые точечно отрабатывают поступающие звонки совместно с медорганизациями своих регионов

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