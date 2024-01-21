В каких случаях мужчины в 55 лет, а женщины 53 года могут выходить на пенсию

На 8 лет раньше могут уйти на пенсию вкладчики ЕНПФ, оформившие пенсионный аннуитет.

Для этого человек должен заключить договор со страховой компанией, предоставляющей такую услугу.

После чего пенсионный фонд перечисляет компании все накопления, и она пожизненно оплачивает клиенту пенсионную страховую выплату.

Для того, чтобы заключить договор со страховой компанией и раньше срока выйти на пенсию, нужно накопить достаточную сумму денег, которая разнится в зависимости от пола и возраста вкладчика.

С 2023 года мужчины в возрасте 55 лет могут приобрести аннуитет, а женщины в возрасте 53 лет.

Лица, работающие на вредном производстве минимум 5 лет также могут заключить договор пенсионного аннуитета. Возраст для мужчин и женщин составляет 50 лет. То есть за них работодатель должен был не менее 5 лет отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. При этом чем младше претендующий на досрочный выход на пенсию, тем больше должна быть сумма, накопленная в ЕНПФ. Выплаты из страховых компаний ежегодно индексируются на 5 %.

На получение выплат можно подать через портал электронного правительства:

Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда

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