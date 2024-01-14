В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 61 год. С 2023 по 2028 год, «пенсионный» возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года, начнет действовать с 2031 года. Но некоторые казахстанцы могут стать пенсионерами еще раньше. Мы расскажем в нашем материале на каких условиях это возможно, сообщается на сайте egov.kz

В каких случаях раньше срока на пенсию могут уйти женщины

Также предусмотрен зачет в стаж участия в пенсионной системе отдельных социально-значимых периодов, таких как время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, периоды проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, периоды проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности и другие.

Женщины на данный момент уходят на пенсию в 61 год. С 2023 по 2028 год, «пенсионный» возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года, начнет действовать с 2031 года. Услугу можно получить на портале электронного правительства: Назначение пенсионных выплат по возрасту. При этом повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию: — женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до 8-летнего возраста – в 53 года. Сохранена для женщин и льгота по зачету в трудовой стаж для назначения пенсии времени ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности. Также предусмотрен зачет в стаж участия в пенсионной системе отдельных социально-значимых периодов, таких как время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, периоды проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, периоды проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности и другие.



При каких условиях и мужчины, и женщины могут раньше срока выйти на пенсию

На 8 лет раньше могут уйти на пенсию вкладчики ЕНПФ, оформившие пенсионный аннуитет. Для этого человек должен заключить договор со страховой компанией, предоставляющей такую услугу. После чего пенсионный фонд перечисляет компании все накопления, и она пожизненно оплачивает клиенту пенсионную страховую выплату. Таким образом на пенсию могут уйти 55-летние мужчины и женщины в возрасте 52 лет. Возраст для женщин каждый год также будет расти на полгода. Для того, чтобы заключить договор со страховой компанией и раньше срока выйти на пенсию, нужно накопить достаточную сумму денег, которая разнится в зависимости от пола и возраста вкладчика. С 2022 года мужчины в возрасте 55 лет могут приобрести аннуитет, а женщины в возрасте 52,5 лет. Например, в числе договоренностей со страховой компанией может быть пункт, по которому после смерти пенсионера, пенсионные страховые выплаты еще какое-то время получают его наследники. С помощью пенсионного аннуитета и мужчины, и женщины могут уйти на пенсию в 50 лет. Это может коснуться тех, кто проработал на вредном производстве минимум 5 лет. То есть за них работодатель должен был не менее 5 лет отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. При этом чем младше претендующий на досрочный выход на пенсию, тем больше должна быть сумма, накопленная в ЕНПФ. Все эти суммы ежегодно пересматриваются на законодательном уровне. На получение выплат можно подать через портал электронного правительства на услугу «Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда».