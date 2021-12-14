В каких случаях вам могут списать кредиты

По словам Президента компании — кредитного брокера Дмитрия Колесникова, списание кредитов нельзя назвать распространенной практикой в работе банков, но она все же имеет место быть, передает exk.kz

Дмитрий Колесников выделяет четыре случая, в которых вам могут разрешить не выплачивать кредит либо его определенную часть.

Ссудный день

1. Кредитная амнистия по решению Президента РК либо уполномоченного государственного органа.

— Как мы помним, под единственную на сегодняшний день кредитную амнистию в Казахстане два года назад попали социально уязвимые слои населения: многодетные семьи, неполные семьи, получающие выплаты по потере кормильца, дети-сироты, получатели адресной социальной помощи и так далее, — говорит специалист. — В мировой практике такой опыт, хоть и не частый, но все же есть. А на постсоветском пространстве Казахстан стал чуть ли не единственной страной, где провели кредитную амнистию.

2. При продаже банка.

Когда банк готовят к продаже, его ссудный портфель стараются максимально «очистить».

«Я был свидетелем того, что людям прощали не только вознаграждение, но и часть основного долга. Это, конечно, касается мелких беззалоговых розничных займов. По займам, где есть залог, банк обычно на такие уступки не идет», рассказывает Колесников.

3. Банк может списать часть долга при утрате или нехватке залога.

Как отмечает собеседник ЭК, это можно назвать разовой акцией банка для собственного «спасения», нежели в интересах населения.

4. Банк также может провести амнистию, чтобы оздоровить внутреннюю ситуацию с кредитным портфелем.

— Например, в банке есть кредитный портфель, который не выплачивается. Условно — один миллиард тенге. Это деньги, которые висят мертвым грузом и не приносят дохода, — объясняет специалист. — В таком случае банк может пойти на уступки, списав часть кредита. Например, 30%. Люди начинают выплачивать оставшуюся часть, и в результате этот «мертвый» миллиард превращается в 700 миллионов «живых» денег. Банк пускает их в оборот, в том числе на новые, «здоровые» кредиты, и начинает снова получать прибыль.

Депутат Мажилиса Азамат Абилдаев предложил простить населению кредиты. На следующий день из-за фейковой рассылки в WhatsApp у здания Национального банка РК в Алматы собралась толпа горожан, требовавших списать их займы. В связи с возникшим ажиотажем главный финансовый регулятор страны выступил с заявлением.

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