В каких районах Костанайской области низкий уровень застрахованных в ОСМС

206 тысяч жителей Костанайской области еще не получили статус в системе ОСМС

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Костанайской области Сауле Аймухамбетова рассказала, что на 1 ноября 2020 года в Костанайской области численность застрахованных жителей составляет 661 тыс человек. 206 тысяч жителей области еще не получили статус в системе ОСМС.

Больше всего застрахованных граждан, в процентном соотношении, проживает в Джангельдинском, Амангельдинском, Камыстинском районах и городе Аркалыке. В этих регионах от 86 до 89% жителей застрахованы.

Низкий уровень застрахованных граждан отмечен в городах Рудном и Лисаковске, а также в Карабалыкском, Федоровском, Сарыкольском, Костанайском, Житикаринском и Аулиекольском районах. Здесь проживает от 73% до 78,9% застрахованных жителей.

Рекордсменом по количеству незастрахованных граждан стал областной центр. В Костанае застрахованных жителей всего 69,3%. То есть практически каждый третий житель города Костаная еще не вошел в систему ОСМС.

«Напомним, что с января 2020 года в Казахстане внедрено обязательное социальное медицинское страхование. Незастрахованные граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Однако для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным, вот почему так важно быть участником системы ОСМС», — добавила Сауле Аймухамбетова.

Узнать о своем статусе в системе ОСМС вы можете в круглосуточном контакт центре Фонда медицинского страхования по бесплатному номеру 1406. Призываем Вас позвонить прямо сейчас.

Также в фонде напомнили, что до 15 ноября проходит кампания прикрепления к поликлиникам. По словам директора филиала фонда, по итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на следующий год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций.

Одна из основных целей фонда – обеспечение защиты прав человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Кроме контакт-центра 1406 для удобства граждан созданы и другие каналы связи. Например, на сегодняшний день реализовано и успешно работает мобильное приложение Qoldau 24/7, с помощью которого пациенты имеют возможность получить консультацию, подать жалобу и застраховаться. Статус участия в программе ОСМС можно отследить на сайте фонда fms.kz, через Telegram-бот @SaqtandyryBot и на портале egov.kz.

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