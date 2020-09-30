В каким школах Костанайской области появятся теплые туалеты?

Для учебных заведений Костанайской области из регионального бюджета выделено больше 206 млн тенге. На эти деньги планируется дополнительно приобрести санитайзеры, антисептики, дезинфицирующие коврики и бесконтактные термометры для этого учебного года. По мнению чиновников, это поможет избежать возможного роста заболевания коронавируса, сообщает alau.kz

Сегодня в Костанайской области в штатном режиме работают 336 школ, где обучаются 20 % учащихся. Еще 32 процента обучаются дистанционно, а в дежурные классы ходят все оставшиеся, а это каждый второй учащийся младших классов. В школах делается все возможное, чтобы дети не заразились коронавирусом, но в целом по стране уже зафиксировано более двадцати фактов заболевания. Риск есть, поэтому дополнительно на сессии областного маслихата выделены еще 206,5 млн тенге на приобретение санитайзеров, дезинфицирующих ковриков, бесконтактных термометров, антисептиков.

«Для сохранения жизни и здоровья наших детей в школах принимаются все возможные меры. При входе и выходе обучающихся в здания проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся бесконтактными термометрами, обработка рук и подошвы обуви. Во всех организациях образования проводится влажная уборка классов с дезинфекционными средствами не менее 2 раз в день, еженедельно проводится генеральная уборка всех помещений, после каждого урока проветриваются учебные кабинеты и коридоры»,- сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

По мнению руководителя управления образования, до конца года будет также полностью решен вопрос наличия теплых туалетов в школах области. В прошлом году было выявлено 49 школ, не имеющих внутренних санузлов. Для их оборудования из областного бюджета выделены деньги. До конца года, подчеркивает Зауре Байменова, этот вопрос будет решен.

«Теплые туалеты не установлены в школах Амангельдинского района, в 3 школах Джангельдинского района. Для оборудования внутренних санузлов в перечисленных школах на сессии маслихата от 25 сентября из областного бюджета выделено 23,9 млн тенге. Теплые туалеты будут установлены до конца текущего года, что позволит полностью решить данный вопрос. По информации Министерства образования и науки на сегодняшний день проблема оснащения школ теплыми туалетами решена только в 5 областях страны»,- говорит Зауре Байменова.

Что касается подключения учебных заведений к теплу, то отопительный сезон начали 96,7% школ области. В 16 школах с газовым отоплением ведется поверка счетчиков, отопление в них будет запущено в ближайшее время. Еще в 4 школах Костаная идут капитальные ремонты, отопление в них будет включено после их завершения.

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