В каком формате пройдут праздники Пасха и Ораза в Костанайской области

В связи с распространением коронавирусной инфекции главное пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в костанайских храмах пройдет при закрытых дверях. Без присутствующих верующих. Однако православные смогут увидеть богослужение из Константино — Еленинского собора в прямом эфире телерадиоканала « Алау» 18 апреля в 23:00.

Православную Пасху христиане будут праздновать 19 апреля. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции, основное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пройдет в костанайских храмах при закрытых дверях. Однако православные пасхальное богослужение из Константино — Еленинского собора смогут увидеть в прямом эфире нашего телеканала.

«Во избежание распространения коронавируса запрещено посещение религиозных объектов с целью участия в богослужениях и соборных молитвах. У нас с вами появилась возможность совместно помолиться за Богослужением, которое будет транслироваться в прямом эфире телеканала Алау. Трансляция начнется в субботу 18 апреля в 23 часа. В храмах епархии пасхальные службы будут совершаться без участия прихожан. Просим вас отнестись с пониманием»,- говорит протоиерей Виталий.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр так же обратился к верующим молиться в эти дни дома.

«В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. К огромному сожалению, и праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем помнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр трансляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников»,- говорит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

К верующим мусульманам Казахстана обратился и Верховный Муфтий, дело в том, что с 24 апреля начнется священный месяц Рамазан, который продлится 29 дней. Ораза айт будет отмечаться 24 мая. Их тоже просят молиться дома.

«Наша с вами задача — проявить терпение при чрезвычайной ситуации, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. Духовное управление мусульман Казахстана в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения, а также с целью профилактики распространения пандемии во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома в кругу семьи. Только в изоляции мы победим пандемию»,- сказал председатель духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

Также Верховный муфтий рекомендует заказывать еду в ресторанах с доставкой на дом постящимся близким и знакомым, раздавать необходимые продукты малоимущим и нуждающимся семьям, а затраты для предполагаемого ифтара раздать нуждающимся в виде денежной помощи.

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